Murió en Santander la mamá de Carlos Ramón González

Bucaramanga

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la señora Rosalba Merchán de González, mamá de Carlos Ramón González, requerido por la justicia colombiana por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres-UNGRD.

La noticia fue confirmada por Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González, quienes informaron en la noche de este miércoles 20 de agosto, que la mujer murió en Puente Nacional, Santander.

“Nos unimos en oración por el descanso eterno de mi querida suegra, Rosalba Merchán de González, quien con su bondad y amor marcó la vida de todos los que la rodearon. Tu luz y tu legado seguirán guiando a nuestra familia”, se lee en el mensaje compartido a través de las redes sociales de Luz Dana Leal.

Hasta el momento no se han entregado detalles sobre las causas del deceso.