“No es correcto su asilo, debe responder en Colombia”: Jorge Rojas sobre Carlos Ramón González

El ex viceministro de Asuntos Exteriores del Gobierno, Jorge Rojas, conversó con La W sobre la situación de asilo político que le fue otorgada en Nicaragua a Carlos Ramón González, quien se encuentra en medio de una investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

“Desde el proyecto político no puede haber ningún margen de duda, de corrupción o de intentos por esquivar la justicia, eso lo hemos hablado. El escándalo de la UNGRD debe aclararse, y todos los mencionados deben responder ante la justicia y no huir del país, mucho menos que algún funcionario los apoye. Ojalá, Carlos Ramón, pueda resolverlo, pero no es por fuera del país, es ante las autoridades en Colombia”, aseguró.

Lea también: MinJusticia reafirma que el Gobierno no ayudó a Carlos Ramón González a escapar a Nicaragua

Asimismo, destacó que América Latina tiene tradición de asilo en todas las circunstancias, y muy común, por lo que es una decisión autónoma y soberana de cada país.

“Lo que no me gusta es que un Gobierno que persigue a sus propios militantes otorgue asilo a una persona que está pedida en extradición otro Gobierno. No es correcto que le hayan dado el asilo, el proyecto progresista no ampara la corrupción”, dijo.

Finalmente, destacó que Colombia tiene a medio millón de personas que buscan refugio o necesidades de protección, de las cuales, una mínima parte son casos excepcionales.

“Se le ha otorgado el asilo a una persona acusada de delitos políticos y debe responder ante la justicia. El asilo ofrecido por Nicaragua no es un buen mensaje para Colombia”, cerró.

