Ojalá podamos ponernos de acuerdo con la CRA: Secretario Silva por crisis con las basuras en Bogotá

Bogotá

Luego de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CAR), rechazara la propuesta que hizo la Alcaldía de Bogotá, a través de la UAESP, de un nuevo modelo de aseo en Bogotá, en los micrófonos de La W habló el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva, quien confirmó que la administración va a presentar nuevamente la solicitud ante la CRA para que Bogotá tenga un modelo de aseo mediante el sistema de Áreas de Servicio Exclusivo.

“No vamos a controvertir las decisiones de la CRA, damos por superada esta discusión y sigue mirar adelante y buscar soluciones, ajustando lo que pide la Comisión. Debemos tener listo un cronograma y sentarnos a hablar y buscar soluciones”, dijo Silva Moyano en La W.

Entretanto, el secretario aseguró que el tema de discusión con la CRA se centra en el sistema tarifario, sistema que el Gobierno aún no regula.

“El tema de las tarifas de área limpia que pide más exigencia a los operadores es uno de los puntos. No hay un marco tarifario y al cambiarlos tenemos la obligación de presentarlo en el marco normativo actual. Migrar a libre competencia nos llevaría a analizar otras zonas para la prestación de servicio que tienen necesidades especiales”, aseveró Silva.

Y agregó que “las Áreas de Servicio Exclusivo tienen virtudes que hay que corregir sobre del esquema que se está acabando. Queremos fortalecer la interventoría, que sea más estricta. Pero también hay coincidencias con el Gobierno en el marco de ‘Basura 0′ y aprovechamiento de la basura, pero el esquema tarifario no lo permite”.

Sumado a esto, el secretario reconoció que hay falencias en la recolección de basuras en la ciudad, pero aseguró que siempre se prestará el servicio y no habrá crisis.

“Hemos venido trabajando con todas las entidades públicas y privadas porque todos tenemos una responsabilidad en el tema de basuras. Tenemos que trabajar en el corto plazo y hay muchas cosas que deben mejorar en la ciudad. Vamos a anunciar una serie de medidas para sacar adelante esta situación”, aseveró.

Ante este nuevo panorama, la Administración Distrital espera que a finales de año se defina el futuro del esquema de aseo que regirá a la capital del país.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Ojalá podamos ponernos de acuerdo con la CRA: Secretario Silva por crisis con las basuras en Bogotá 08:59 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo