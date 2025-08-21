“Se debe hacer más por liberar a los secuestrados por Hamás”: diplomático israelí sobre Netanyahu

El diplomático israelí Jeremy Issacharoff, quien fue subdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, conversó con La W a propósito de la decisión del Ejército de Israel de intensificar su ofensiva sobre Gaza antes de la invasión que anunció días atrás.

Recientemente, las tropas israelíes lanzaron varios ataques sucesivos contra distintos barrios de ciudad de Gaza. Esto sucedió horas después de que el Ejército confirmara que ya había iniciado la segunda fase de la Operación Carros de Gedeón 2, con la que pretende invadir el mayor municipio del enclave.

Sobre qué posibilidades existen de que el primer ministro Benjamin Netanyahu pueda desistir de su intención de tomar Gaza ante la presión internacional, las manifestaciones en Israel y las advertencias de las familias de los rehenes, el exembajador Issacharoff reconoció no estar seguro de que todo dependa de él.

“La presión más importante es la que se puede ejercer sobre Hamás y creo que, últimamente, Egipto se ha esforzado por presionar para que se libere a todos los secuestrados israelíes. Eso resulta crucial si se quiere acabar la guerra, es bastante crítico que estos 20 secuestrados queden en libertad y que también se entreguen los cuerpos de los 30 asesinados”, explicó.

Issacharoff, quien sirvió como diplomático durante 40 años, aseguró que tiene diferencias con Netanyahu sobre la forma en la que ha conducido la guerra hasta ahora: “Debe hacerse mucho más para liberar a todos los secuestrados y llegar a un acuerdo lo antes posible para que se libere a todos los secuestrados y acabe la guerra de una vez por todas”.

También advirtió que es necesario explorar “alternativas a largo plazo” en relación con un liderazgo distinto a Hamás, así como “consolidar una mejor relación con la autoridad palestina en Cisjordania”.

“Israel cree que deben seguir presionando en la Franja de Gaza y la situación en Cisjordania tampoco es estable. Yo desearía que se mirara la foto de una manera más amplia, así como las ganancias que se han obtenido hasta ahora en esta guerra como, por ejemplo, los triunfos militares sobre Hezbolá y Hamás, cuya capacidad militar se ha debilitado de manera importante”, indicó.

Para el diplomático, Medio Oriente podría tener una esperanza de paz si se mira el panorama desde esta perspectiva, así como si se consolidara la relación con los países árabes.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause “Se debe hacer más por liberar a los secuestrados por Hamás”: diplomático israelí sobre Netanyahu 15:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: