El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló este viernes, 22 de agosto, Younis al-Khatib, presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, quien se refirió a la situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza por la condición de hambruna que, entre otras cosas, fue declarada oficialmente por la ONU.

Dentro de su intervención, al-Khatib enfatizó en que la hambruna no la está causando “un desastre natural, es creado por el hombre. Esto se soluciona dejando pasar comida, abriendo las fronteras para que pase la comida y las medicinas, y así parar la hambruna en Gaza”.

Por otro lado, hizo un llamado a la comunidad internacional: “No debería tratar de distinguir entre quién sobrevive o no. No debe ser una situación aceptable”

“Es una vergüenza para la comunidad internacional que esto ocurra. Deben hacer lo suficiente para que esto pare y no aceptar la situación en la que tienen que escoger quién vive y quién muere”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Comunidad internacional debe hacer que esto pare”: Media Luna Roja Palestina sobre hambruna en Gaza 25:52 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: