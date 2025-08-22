La W RadioLa W Radio

“Comunidad internacional debe hacer que esto pare”: Media Luna Roja Palestina sobre hambruna en Gaza

Younis al-Khatib, presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, habló en La W sobre la situación de hambruna que se está viviendo en la Franja de Gaza.

Younis al-Khatib. Foto: Getty Images.

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló este viernes, 22 de agosto, Younis al-Khatib, presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, quien se refirió a la situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza por la condición de hambruna que, entre otras cosas, fue declarada oficialmente por la ONU.

Dentro de su intervención, al-Khatib enfatizó en que la hambruna no la está causando “un desastre natural, es creado por el hombre. Esto se soluciona dejando pasar comida, abriendo las fronteras para que pase la comida y las medicinas, y así parar la hambruna en Gaza”.

Por otro lado, hizo un llamado a la comunidad internacional: “No debería tratar de distinguir entre quién sobrevive o no. No debe ser una situación aceptable”

“Es una vergüenza para la comunidad internacional que esto ocurra. Deben hacer lo suficiente para que esto pare y no aceptar la situación en la que tienen que escoger quién vive y quién muere”, dijo.

