“El Gobierno responderá a esto”: Otty Patiño advierte tras atentados terroristas

En entrevista con La W, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, condenó los recientes actos terroristas perpetrados por grupos criminales en Cali y Amalfi (Antioquia) y aseguró que el gobierno enfrentará esa amenaza de diversas maneras.

“…dar mis condolencias con los militares policías y con los civiles que han muerto desafortunadamente por estos atentados, pero desde luego el gobierno no lo dudé en un momento, responderá, digamos frente a esto de distintas formas”, aseveró.

Además, en relación con las consecuencias que enfrentará el grupo criminal que haya derribado el helicóptero de la Policía en Antioquia, indicó que aún no se sabe quiénes habrían sido los responsables, y de ser algún grupo ilegal con el que se negocia actualmente, se revisaría la situación.

“En esa zona donde ocurrió el atentado contra el helicóptero donde murieron policías creo fundamentalmente digamos allí no está muy claro cuál fue lo que ocurrió ahí estamos por supuesto atentos y lo que más nos duele es que esos hechos se produzcan independientemente del origen del estado, pero desde luego mucho más lamentable si el origen ha ocurrido en virtud de un ataque de una de las fuerzas que está sentada en una mesa de negociación”, agregó Patiño.

Adicionalmente, criticó que los grupos armados ilegales se deslinden y aseguren que ellos solo cobran impuestos a los narcotraficantes por los cultivos en sus zonas de influencia, cuando hacen parte de una cadena de corrupción.

