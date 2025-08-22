“Era comedia pura”: Martín De Francisco recuerda cómo nació el personaje de Carlos ‘El Cerdo’ Molina

Martín De Francisco y Carlos 'El Cerdo' Molina | Fotos: W Radio y cortesía

Carlos ‘El Cerdo’ Molina falleció el jueves 21 de agosto de 2025, según confirmó la cuenta oficial de X del programa La Tele Letal. Molina era una presencia habitual en este espacio, junto a Martín de Francisco y Santiago Moure, y también en El Siguiente Programa.

De Francisco, quien también presenta el programa de deportes Peláez De Francisco en La W, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su compañero.

“Es un personaje inolvidable, cuando lo vimos por primera vez hubo ‘embrujo’, tenía un magnetismo que no solo encantaba, sino que perturbaba a propios y extraños. Que descanse en paz Carlos Molina, y gracias por todo lo que nos dio”, expresó Martín.

¿Cómo nació Carlos ‘El Cerdo’ Molina?

Martín De Francisco recordó en La W cómo nació el personaje de ‘El Cerdo’ para Carlos Molina.

“Se trataba de un programa que era una comisión de prófugos del éxito, personajes erosionados, marginados. Íbamos a hacer una novela llamada ‘El hijo prodigo, el HP’ y llegaron un grupo de extras a hacer escenas con los protagonistas, entre ellos estaba Carlos, apenas lo vimos notamos que tenía algo especial. Llamaba mucho la atención, tenía gracia, tenía precisión, uno no necesitaba uno escribirle nada, él tenía todo lo que se requería”, dijo.

¿Qué hacía Carlos ‘El Cerdo’ Molina antes de llegar a los escenarios?

Según mencionó De Francisco, Molina “era un fascinado de la televisión, era extra en una empresa dedicada a gestionar este tipo de personal y era ayudante de construcción en Bosa. Iba siempre a la televisión, iba a los públicos, él era pura comedia, y eso era lo que queríamos para el personaje del cerdo”.

“Cuando le dimos el papel se notaba que él lo quería, él lo había soñado, él era una locura, a la gente le fascinaba, tenía mucho carisma y es digno de ser honrado”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

