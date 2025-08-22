¿Fracasó la ‘paz total’ del Gobierno?: Congresistas debaten tras atentados en Antioquia y Valle

En las últimas horas, dos atentados terroristas sacudieron al país: uno, en el municipio de Amalfi, Antioquia, en donde un helicóptero fue derribado por un dron. Y en Cali, un carro bomba explotó en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

Tras estos ataques, todos los ojos están en la escalada de violencia en Colombia, las medidas de seguridad que deberá tomar el Gobierno Nacional y el futuro de la política de la “paz total”, en la cual se han abierto múltiples diálogos con grupos al margen de la ley.

Para opinar al respecto, pasaron por los micrófonos de La W la senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, y el representante vallecaucano Víctor Manuel Salcedo, del Partido de La U. A ambos se les preguntó si tras estos atentados, se puede decir que ha fracasado la política de la “paz total”.

Zuleta aseguró que “hablar de fracaso es condenarnos a no tener esperanzas en los esfuerzos de paz, es no valorar lo que se ha hecho en el país”.

Y aseguró que lo que pasó en Amalfi, lo que demuestra es que “cada vez los ejércitos del mundo tienen que adaptarse más rápidamente a nuevas tecnologías, y Colombia no tiene sistemas que nuestros soldados y policías puedan llevar a cada territorio”.

Igualmente, señaló que la institucionalidad en Colombia “es muy rígida, el presupuesto también, y eso hace más difícil movilizar recursos hacia la tecnología”. Y defendió un proyecto de ley sobre drones, que se tramita en el Congreso.

Por su parte, el representante Salcedo dijo que “la paz total es una política fallida (...) Durante tres años el presupuesto de Defensa ha sido inferior para adquirir tecnología, mientras la inteligencia del Estado se ha puesto en el rincón y quienes se han formado están hoy en sus casas”.

Y señaló también que “en el Valle del Cauca tenemos sobretasa de seguridad y la gobernadora ha hecho un esfuerzo por comprar antidrones; pregúntese cuánto ha invertido el gobierno nacional para contrarrestar a los grupos delincuenciales, ahí está la respuesta”.

Por último, dijo que no le ve futuro al proyecto de ley del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, “que le abre las puertas de la cárcel a personajes como el que ayer, que detuvo la comunidad en las goteras de la Escuela Militar Marco Fidel Suárez (...) yo creo que no tiene futuro”.

