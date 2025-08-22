Funcionarias vinculadas a Carlos Ramón González serán nombradas en la Cancillería

Carlos Ramón González y Ministerio de Relaciones Exteriores | Fotos: Gobierno de Colombia

Funcionarias vinculadas a Carlos Ramón González serán nombradas en el Ministerio de Exteriores

Dos abogadas que acompañaron al prófugo Carlos Ramón González mientras se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y director nacional de Inteligencia en la DNI, serían nombradas en los próximos días en altos cargos del Ministerio de Relaciones Exteriores, según la información publicada en la página web de la Cancillería.

Se trata de la exconcejal de Popayán, Marta Lucía Agredo, quien trabajó como asesora de González en el DAPRE; y Mónica Andrea Avella, quien también fue asesora de González en el DAPRE, pero además fue coordinadora de la Escuela Nacional de Inteligencia mientras González fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia.

¿A qué cargos llegarían las funcionarias de Carlos Ramón González?

Según la información publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores:

Marta Lucía Agredo sería la nueva directora de Cooperación Internacional.

Mónica Andrea Avella llegaría al ministerio como asesor grado 11.

Ambas mujeres están vinculadas con el Partido Verde, del cual González fue fundador.

Escuche la entrevista completa en La W:

