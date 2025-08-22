El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Generales (r) de Policía y Ejército: “hay debilitamiento de inteligencia” tras atentado en Cali

El general (r) Eliecer Camacho, exjefe de Investigación Criminal en Antinarcóticos de la Policía, y el general (r) Jorge Mora López, exjefe de Inteligencia Conjunta del Ejército, se refirieron al atentado en Cali que dejó 6 muertos en cercanía a la Escuela Marco Fidel Suárez.

Camacho dijo que hay un claro debilitamiento en la inteligencia en Colombia y que esta misma es importante para anticipar hechos delictivos y terroristas, como los que se vivieron en Cali.

Además, aclaró que el terrorismo siempre ha atacado al Estado, pero antes había una anticipación efectiva de esta corriente violenta y delictiva.

Por su parte, el general (r) Jorge Mora López dijo que la falta de recursos es evidente en la falta de anticipo operacional.

Así mismo, señaló: “El control del ciberespacio es fundamental, ahí los agentes de inteligencia, empleando fuentes humanas, les permiten conocer detalles que son suministrados a la Policía Judicial y ahí se pueden hacer las interceptaciones a estos cabecillas”, dijo el general.

Escuche la entrevista completa a continuación:

