La W RadioLa W Radio

Regiones

Gobernación de Antioquia ya había advertido sobre situación de orden público en Amalfi

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió en La W al reciente atentado de las disidencias Farc contra un helicóptero de la fuerza pública en Amalfi.

Gobernación de Antioquia ya había advertido sobre situación de orden público en Amalfi

Gobernación de Antioquia ya había advertido sobre situación de orden público en Amalfi

11:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Andrés Julián Rendón | Foto: Gobernación de Antioquia

Escuche la entrevista completa en La W:

Gobernación de Antioquia ya había advertido sobre situación de orden público en Amalfi

11:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad