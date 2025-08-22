Gobernación de Antioquia ya había advertido sobre situación de orden público en Amalfi
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió en La W al reciente atentado de las disidencias Farc contra un helicóptero de la fuerza pública en Amalfi.
Gobernación de Antioquia ya había advertido sobre situación de orden público en Amalfi
11:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Andrés Julián Rendón | Foto: Gobernación de Antioquia
Escuche la entrevista completa en La W:
Gobernación de Antioquia ya había advertido sobre situación de orden público en Amalfi
11:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles