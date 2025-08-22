“Lo consideraba un hijo”: familiar de Juan Diego Martínez, de 17 años, víctima de atentado en Cali

Atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

“Lo consideraba como un hijo”: familiar de Juan Diego Martínez, víctima de atentado en Cali

Este viernes, 22 de agosto, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Víctor Muñoz, familiar de Juan Diego Martínez, joven de 17 años, víctima del atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.

“Él era un niño de 17 años. Era muy allegado a mí. Lo consideraba como un hijo, lo vi en su proceso de crecimiento”, relató.

Sobre los hechos

Muñoz contó, sobre los hechos, que el menor se dirigía a comprar insumos de barbería en compañía de su madre, cuando ocurrió la explosión.

“Juan Diego vivía en el Poblado Campestre. En ese momento él le dijo a la mamá que lo acompañara al centro a comprar unos insumos; él tenía una barbería. Peluqueaba sus amigos y estaba iniciando”, dijo.

Contó: “Ya fue cuando estaban pasando por la base ocurrió el lamentable hecho”.

Muñoz contó que la madre del menor sufrió lesiones, pero está estable.

“Fue sometida a una cirugía de rodilla. Se le prestaron los primeros en la Clínica Oriente, ahí fueron llevados los dos cuando ocurrió eso, pero él a los 15 minutos de haber ingresado a la clínica falleció”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a que estos hechos dejen de pasar en Colombia porque es la población civil la que queda en la mitad de los conflictos.

Escuche la entrevista completa a continuación:

