Procuraduría inspecciona la Cancillería por irregularidades en trámites de Carlos Ramón González
El ente de control recabará información conforme a la decisión que hace unos días ordenó abrir indagación por esas irregularidades.
La Procuraduría General de la Nación adelantará inspección este viernes 22 de agosto desde las 9:00 de la mañana en la sede de la Cancillería con el fin de recabar información sobre la extensión de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua y su hospedaje en la sede de la embajada de Colombia en Managua.
NOTICIA EN DESARROLLO...