Actualidad

Procuraduría inspecciona la Cancillería por irregularidades en trámites de Carlos Ramón González

El ente de control recabará información conforme a la decisión que hace unos días ordenó abrir indagación por esas irregularidades.

Carlos Ramón González | Foto: Presidencia de la República

Carlos Ramón González | Foto: Presidencia de la República

La Procuraduría General de la Nación adelantará inspección este viernes 22 de agosto desde las 9:00 de la mañana en la sede de la Cancillería con el fin de recabar información sobre la extensión de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua y su hospedaje en la sede de la embajada de Colombia en Managua.

NOTICIA EN DESARROLLO...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad