Prohíben a funcionarios de Cancillería entregar información a medios de comunicación

Este viernes, 22 de agosto, La W conoció que la Cancillería de la República emitió un memorando en donde le prohíbe a sus funcionarios entregar información a terceros, particularmente a medios de comunicación, ya sea en privado o en público.

“Se recuerda a los servidores que toda declaración u opinión dada a los medios de comunicación deberá estar alineada con las políticas de Gobierno y bajo la supervisión del Despacho de la Canciller, a través del GIT de Prensa y Comunicación Corporativa ”, dice el memorando.

Agregan: “Se subraya que la responsable de dar declaraciones a medios de comunicación es la señora ministra de Relaciones Exteriores (Rosa Villavicencio), quien, de manera subsidiaria, podrá autorizar la pertinencia y oportunidad para que otro funcionario ofrezca declaraciones a los medios de comunicación”.

Y así, explican que se debe solicitar y “obtener previa autorización de la ministra”, para los siguientes fines:

Hacer declaraciones, dar opiniones, revelar asuntos tramitados o de los que hubiere tenido conocimiento por razón de sus funciones.

Prestar colaboración en periódicos y otros medios de comunicación sobre temas que puedan comprometer al país.

Hacer uso particular de información o documentos no públicos que se ha producido, recibido o conocido por razón del servicio, o tomar

Caso pasaportes

Por otro lado, se pudo conocer otro aspecto no menos inquietante que también estaría relacionado con la Cancillería.

Este medio conoció, según fuentes, que en varios consulados de Colombia en el mundo ya no están entregando pasaportes. A pesar de que no se conoce la razón puntual, el hecho es que las libretas no se están entregando.

Cabe recordar que faltan 9 días para que venza el plazo de extensión del contrato para expedición de pasaportes y aún no se firma nueva urgencia manifiesta.

Este es el memorando emitido por la Cancillería:

