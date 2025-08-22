¿Qué pasó con el dron parqueado en las bodegas de la DNI? Costó 9.000 millones de pesos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué pasó con el dron parqueado en las bodegas del DNI? Costó 9.000 millones de pesos

El periodista Jorge Lesmes habló en W Radio sobre la investigación que adelantó en la Revista Alternativa sobre un dron que fue adquirido por la DNI, el cual costó 9.000 millones de pesos.

Dijo que la denuncia la hicieron en mayo del año pasado y que el dron sigue en una bodega sin poder operar.

“Se suponía que era para hacer una enorme inteligencia en materia de narcotráfico, sobre todo en el tema de los cultivos. Se suponía que iba a apoyar temas de inteligencia. Pero el dron está ahí, guardado, no lo han puesto en funcionamiento ” dijo Lesmes.

Dijo, además, que de todo el presupuesto de la DNI apenas 8.000 mil millones va para inteligencia.

Según la denuncia de la Revista Alternativa, este dron seleccionó el proveedor a dedo; no se hizo convocatoria pública, sino que se pidieron tres cotizaciones.

Le puede interesar: “No nos van a doblegar ante el terror”: MinDefensa sobre ataque con dron en Antioquia

Dentro de las razones que explicó por las cuales el dron no se usa está que no hay personal capacitado que lo sepa operar.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause ¿Qué pasó con el dron parqueado en las bodegas del DNI? Costó 9.000 millones de pesos 12:28 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: