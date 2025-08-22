La W RadioLa W Radio

“Quedó en pérdida total”: dueña del hotel Barcelot, en Cali, tras atentado cerca de base aérea

Sandra Flor González confirmó que ni su familia y tampoco los trabajadores del hotel sufrieron daños.

Hotel Barcelot, en Cali. Foto: Google Maps.

Este jueves, en Cali, 6 personas murieron tras ser víctimas de un atentado en cercanías de la a la Escuela Marco Fidel Suárez.

Además, hubo pérdidas materiales, siendo una de estas la del reconocido hotel del sector, llamado Barcelot.

Sandra Flor González, dueña del hotel, afirmó en los micrófonos de La W que el lugar “quedó en pérdida total”.

González contó que el hotel contaba con “24 habitaciones, un salón de eventos y un apartamento en donde permanecíamos nosotros, mi esposo, dos niños menores de edad y yo”.

Sandra Flor González confirmó que ni su familia y tampoco los trabajadores del hotel sufrieron daños.

“Gracias a Dios a nadie le paso algo. Huéspedes no teníamos, mi hija y yo estábamos en citas médicas, mi hijo salió antes del atentado a recoger unos almuerzos y cuando fue la explosión él estaba en el restaurante. En el hotel, por fortuna, no había nadie, solo mi esposo, pero no le paso nada”, contó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

