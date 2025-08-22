“Se habló de que esto es una falla de inteligencia”: alcalde Alejandro Eder por atentado en Cali

Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a al atentado que se dio en cercanías a la Escuela Marco Fidel Suárez, y que dejó 6 personas muertas y más de 70 heridas.

Allí, el mandatario de los de la capital del Valle del Cauca hizo referencia a lo que se tocó en el consejo de seguridad luego del atentado, en donde se advirtió una falla en la inteligencia.

“Se habló de que esto es una falla de inteligencia, como muchos de los ataques grandes que hemos visto en los últimos meses”, dijo Eder.

Agregó: “Evidentemente, es un tema netamente del Gobierno Nacional y ahí lo que se tiene que hacer es fortalecer el presupuesto de seguridad, porque se ha disminuido y eso termina afectando la inteligencia y capacidades estratégicas”, subrayó.

Papel del DNI y la DIPOL

Alejandro Eder, así mismo, se refirió a la Dirección Nacional de Inteligencia.

“El DNI es una fracción pequeña de la capacidad de inteligencia de Colombia, la Dirección Nacional de Inteligencia, en este Gobierno se ha aumentado su financiación, pero la inteligencia seria de Colombia viene de la DIPOL, la Dirección de Inteligencia de la Policía y de inteligencia militar”, explicó.

Resaltando: “Lo que nosotros hemos dicho desde Cali, inclusive lo hemos analizado con las otras capitales, es que es una capacidad que se ha debilitado durante el último año debido a los recortes que hay en el presupuesto de seguridad desde los primeros ataques. Hace dos meses hicimos el llamado al Gobierno de que hay que volver a fortalecer”.

Le puede interesar: MinDefensa señala a disidencias de ‘Iván Mordisco’ como responsables de atentado en Cali

“El DNI nunca ha sido el centro de la de la inteligencia, pero ahí el problema que tenemos es que han recortado el presupuesto de inteligencia. Eso tiene que venir con recursos del Gobierno Nacional y en ese sentido es importante que se le invierta a la inteligencia de la Policía y a la inteligencia del Ejército que esas dos inteligencias son las que todos conocemos”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Hay que ser un ser sin alma; lo que pasó no tiene perdón de Dios: alcalde de Cali tras atentado 24:08 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: