“Si hubiera explotado, nos extermina”: Testigo del atentado en Cali sobre segundo camión bomba

Miguel Londoño, propietario de un negocio cercano a donde detonó el camión bomba, relató como vivió los hechos en La W.

Atentado en Cali | Foto: GettyImages

En la tarde del pasado jueves, 21 de agosto, se registró un atentado con explosivos en inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, lo que generó pánico entre los ciudadanos.

Miguel Londoño, propietario de un negocio impactado por la onda expansiva del camión bomba, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los hechos.

“La explosión dejó grandes destrozos en términos materiales, estábamos a unos 50 metros de donde estalló el artefacto, se afectó el techo, las partes internas de la estructura y un empleado tuvo unas leves heridas, pero no fue algo mayor”, contó.

¿Había un segundo camión bomba en el atentado en Cali?

Es importante destacar que se identificó que había un segundo camión bomba que no detonó, según dijo Londoño en La W, este estaba justo en frente de su negocio.

“Al frente de nosotros quedó un camión de donde se bajaron dos personas que salieron corriendo, la comunidad dice que ellos fueron a los que capturaron, el camión tenía 7 cilindros y no explotó, donde ese explote nos extermina a todos aquí”, reveló.

Según dijo, la comunidad permanece afectada psicológicamente, por lo que se están recuperando para reiniciar labores y reparan daños.

“Por aquí hay unos 15 negocios pequeños y 6 grandes, hay mucha gente que trabaja aquí. Nosotros tenemos a 5 familias que se sustentan de nuestro negocio (…) La explosión fue algo lamentable”, concluyó.

