“Tenía el sueño de sacar adelante a su familia”: Hermano de policía muerto en atentado en Antioquia

El ataque registrado el pasado jueves, 21 de agosto, contra un helicóptero de la Policía en el municipio de Amalfi, nordeste de Antioquia, deja hasta el momento un saldo de doce uniformados muertos y uno más herido, según información suministrada por la Gobernación.

Juan Carlos Anaya, hermano del patrullero Rafael Anaya, una de las víctimas, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema y cómo lo ha tomado su familia, que reside en San Marcos (Sucre).

“Rafael es el primero de la familia que se vuelve policía, desde pequeño le gustó y siempre luchó por eso. Es la segunda vez que intentó entrar a la institución, la primera vez no pudo por falta de recursos, siempre luchó por su sueño y lamentablemente terminó así”, aseguró Anaya.

Es importante destacar que Rafael Anaya tenía 29 años, una esposa y un hijo de 4 años.

“Su meta era arreglarle la casa a nuestra mamá y comprarle una casa a su mujer, tiene un niño de 4 años, lo dejo solo, quería sacar adelante a su hijo (…) Él se comunicó con nosotros a eso de las 8:40 de la mañana, nos dijo que se iba a montar al helicóptero, que iban a fumigar coca”, contó.

El patrullero Rafael Anaya reconocía que su trabajo era peligroso

Juan Carlos Anaya recordó que su hermano Rafael decía que su trabajo era peligroso, y que ellos andaban con miedo, “a él le preocupaba que una mina o cualquier cosa lo fuera a matar”.

“Mamá está destrozada, Rafael deja a una familia, a un niño de cuatro años. Él le alcanzó a montar a su mujer un negocio, una tienda para ayudarse más, para lograr juntos el sueño de comprar su casa”, concluyó.

Este es el cuadro de la Policía de los 12 muertos en el atentado:

