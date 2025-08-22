Logos de Thomas Greg & Sons y la Cancillería de Colombia. De fondo, la bandera de Colombia debajo de un pasaporte colombiano. Fotos: suminsitradas.

Urgencia manifiesta para garantizar pasaportes desde el 1 de septiembre estaría lista

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a La W que el decreto que da vía libre a la contratación del consorcio integrado por Thomas Greg and Sons, a través de la figura de urgencia manifiesta, ya está en proceso de legalización.

Lo anterior permite anticipar que, en los próximos días, se estaría firmando la ampliación del contrato para que se garantice la fabricación de las libretas de pasaportes para los colombianos entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

¿Qué dice la información?

Según la información entregada a La W, una vez se haya legalizado la urgencia manifiesta se firmará el contrato.

Motivo por el cual ya se habría solicitado al consorcio de Thomas que adelante la importación de los materiales para que no exista ningún tipo de bache en la producción de los documentos de identidad internacional.

