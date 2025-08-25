El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Wally, Lalis, Amaranta y Juliana, el Pacto se la juega con influenciadores

Al Oído de la política que no descansa. El ajedrez está que arde. Todos corren, todos mueven fichas y en este juego nadie quiere quedarse por fuera del tablero.

El Polo Democrático

Arranquemos por el Polo, porque aquí ya se siente la temperatura.

¡Tengo en mis manos la lista oficial de inscritos! Son 219 candidatos entre Cámara, Senado y la curul en el exterior. La consulta debería realizarse el 26 de octubre y, créame, esto está que arde.

El movimiento que cambió todo: la candidatura de Iván Cepeda, que no solo tensiona al Pacto, también sacude al mismo Polo.

Nombres que hacen ruido:

Wilson Arias.

Alejandro Ocampo, que da el salto de Cámara a Senado.

Rocío Dussán, concejal de Bogotá, defensora de los niños e hija de Jaime Dussán, llega con mucha fuerza.

Juliana Beltrán, abogada, aspirante a la curul del exterior, un nuevo liderazgo que no todos celebran porque amenaza con incomodar a quienes no quieren ceder su lugar.

Y llega, adivinen quién: Amaranta Hank a la lista del Senado. Mejor dicho, esto se puso caliente.

Al oído: la pelea no es solo por los nombres, también por las reglas de juego. Y ya hay quienes quieren pasar de la cancha abierta al bolígrafo a puerta cerrada.

El Pacto Histórico

Y si en el Polo hay ruido, en el Pacto hay estruendo.

Este fin de semana se reunió la Colombia Humana con congresistas y aspirantes. Llegaron buses llenos de gente traída por los actuales representantes. La pregunta es inevitable: ¿no era eso lo que tanto criticaban?

Entre molestias y quejas, el foco se lo llevan los influenciadores que entran a competir. La pregunta es si serán simples fichas decorativas o si realmente tendrán el espacio que les dan sus seguidores.

Dos nombres propios:

Laura Daniela Beltrán, ‘Lalis’, fuerte en redes, que entra a disputar la Cámara.

‘Wally’, el reconocido youtuber: Ahora sí que va a opinar y a dar de qué hablar. Eso sí, en su colectividad ya hay más de uno con cara larga: no todos están felices de verlo en la lista.

Hernán Muriel de cofradía, Daniel Monroy, el sargento Chala, que cada día despiertan más opinión.

El jaque mate del 2026 podría llegar con un clic y no con un discurso.

Las alianzas que se mueven

Pasemos ahora a otro tablero: las alianzas.

En Cámara, las conversaciones avanzan hacia una gran lista con Liberales, Conservadores, Cambio Radical, Nuevo Liberalismo, la U y Alma Cristiana.

En Senado la cosa cambia: ahí cada quien parece querer jugar solo.

En lo presidencial, el Centro Democrático y los gobernadores trabajan en definir sus cartas para después jugarlas en una consulta única.

Y atención al detalle: Juan Carlos Pinzón, a quien en el Centro Democrático le dijeron “muy preparado, pero acá no”, ya recibe llamadas de otros partidos que quieren sumarlo a la partida.

El tablero verde

Y si hablamos de partidos en aprietos, no podemos dejar por fuera a los Verdes. Con la imagen golpeada, buscan refrescarse con figuras de opinión.

Catherine Miranda aparece como apuesta al Senado.

Y el nombre que sorprende es Jorge Colmenares, hoy más activo en conferencias y redes, un abogado-influencer que despierta interés como ficha de recambio.

Así se mueve hoy el ajedrez político. Fichas que suben, fichas que caen, y un tablero que cada semana cambia de color.

En este juego nadie tiene la partida ganada, porque la política es el único ajedrez donde el rey puede caer antes que un peón y donde cualquier movimiento puede voltear la mesa. Lo cierto es que el jaque mate no lo dará quien más ruido haga, sino quien entienda que este tablero se juega con paciencia, estrategia y oído fino.