Alcalde de Zarzal denuncia que, sin informarles, ANT entregó tierras del municipio a minga

Alexander Gómez, alcalde de Zarzal, Valle del Cauca, dialogó con La W a propósito de la preocupación de la comunidad por la entrega de tierras del municipio a una minga indígena.

“La Agencia Nacional de Tierras le entregó unos predios a una minga de Cali sin notificarnos. Creo que como municipio debemos estar informados de todo este tipo de procesos”, dijo.

El alcalde también señaló que, hasta el momento, “ninguna autoridad departamental o nacional ha tomado medidas en este caso”.

“Estamos muy preocupados. Se hablan de 300 a 400 familias y son aproximadamente cinco hectáreas las que se entregaron”, añadió.

No obstante, aclaró que el municipio no está en contra de a quién le están entregando la tierra, pero cuestionó que el Gobierno Nacional no les entregue esas tierras a los campesinos de la región.