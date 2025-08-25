Clara López pide guiño del presidente Petro a su candidatura para las elecciones de 2026

Como lo anticipó Julio Sánchez Cristo, La W conoció en primicia la carta que la senadora y precandidata presidencial Clara Eugenia López Obregón, del Pacto Histórico, envió al presidente Gustavo Petro en el marco del lanzamiento de su candidatura presidencial para las elecciones de 2026.

En este documento, la congresista pide el guiño presidencial en medio de la contienda interna del Pacto Histórico que, en este momento, tiene a nueve precandidatos peleándose la nominación.

En la carta, López le dijo al mandatario: “Quiero compartirle mi decisión meditada de aspirar a la Presidencia de la República. No para reemplazar su legado, sino para continuarlo, protegerlo y profundizarlo”.

En ese sentido, López aseguró que, ante el presidente Petro y el país, se compromete a “defender las ideas que usted ha sembrado, cuidar los avances conquistados y seguir construyendo sobre la base de la justicia social, la paz y el respeto por la vida”.

“Le pido su apoyo, su consejo y su confianza, porque este proyecto de país que usted inició no puede detenerse. Debe seguir caminando, con paso firme y con el respaldo de quienes creemos que otro país y otro mundo es posible”, agregó la precandidata.

Además, en la misiva, Clara López elogió algunos logros del actual Gobierno en materia de derechos laborales, reforma pensional y otros aspectos.

