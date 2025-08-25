Hernán Cadavid, Álvaro Uribe Vélez y Miguel Ángel del Río. Fotos: Cámara de Representantes / (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Cristian Bayona).

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Debate: ¿Renuncia de Álvaro Uribe a prescripción de su caso es un cálculo político?

Miguel Ángel del Río, abogado de Deyanira Gómez, y el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, debatieron sobre la decisión del expresidente Álvaro Uribe Vélez de renunciar a la prescripción de su proceso por presunta manipulación de testigos.

“Uno siempre tiene que darle la bienvenida a las noticias y las razones por las cuales se da un espacio razonable para el análisis de una decisión tan trascendental como la que tiene que tomar el tribunal”, afirmó Del Río.

Sin embargo, el abogado aseguró que la pregunta real es ¿por qué razón la renuncia a la prescripción no se dio en el momento más importante del debate en las audiencias de juicio oral?

“Hoy, que no hay ninguna posibilidad de prescripción, el expresidente Uribe a solicita. Para mí, esta decisión está relacionada fundamentalmente con un cálculo político frente a las elecciones de Senado, Cámara y Presidencia”, señaló.

“El tribunal indica que el proceso no terminará allí, no había necesidad a la prescripción. Es un cálculo político”, reiteró.

¿Álvaro Uribe se blinda de un resultado adverso en pleno proceso electoral?

Para Miguel Ángel del Río el momento adecuado para que el exmandatario y exsenador tomara esa decisión era durante el proceso, “si de manera genuina se quería un debate de fondo. Hoy no tiene un efecto práctico”.

Por esto, comentó que la decisión que tomó Álvaro Uribe está tomada con el sentido de que no quiere que una decisión del Tribunal afecte el debate probatorio.

¿Qué opinan desde el Centro Democrático?

El representante Hernán Cadavid respondió al abogado Del Río y desestimó que la determinación del expresidente Uribe sea un cálculo político, como lo señaló el litigante.

“Quedo muy extrañado. Él, que es el abogado, hace consideraciones de tipo político. En la resolución de la tutela que permite la libertad del expresidente Álvaro Uribe, uno de los apartes que se detalló es que las llamadas ‘estrategias dilatorias’ que expresó la juez no fueron explicadas ni incorporadas en las justificaciones y las razones”, afirmó.

De igual manera, mencionó que, si Álvaro Uribe renuncia a la dilación se ve como algo malo, pero si no lo hace, también.

“Lo señalaron de ser el determinador de un delito que no existió en el proceso de Diego Cadena. ¿Cómo no se va a querer que haya un estudio de fondo cuando hoy la situación jurídica es que está condenado por ser determinaron de un delito que en la práctica no existió?”, cuestionó.