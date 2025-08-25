Guardia Costera de EE.UU. anuncia el mayor decomiso de drogas en la historia del país

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Guardia Costera de Estados Unidos incautó 35 toneladas de drogas en mares del Caribe

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció el mayor decomiso de drogas en la historia del país, con un operativo realizado en el puerto de Port Everglades, al sur de la Florida.

El valor total de la carga incautada asciende a casi $500 millones en cocaína y marihuana.

Según las autoridades, entre lo descargado había más de 60,000 libras de cocaína y 14,000 libras de marihuana. El almirante Adam Chamie señaló que la cantidad de cocaína interceptada sería suficiente para producir más de 23 millones de dosis letales.

La operación, que duró más de dos meses, contó con la colaboración de varias agencias estadounidenses y apoyo militar de los Países Bajos.

El fiscal federal Gregory Kehoe destacó que gran parte de la droga provenía de Venezuela y Colombia, vinculando su tráfico con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, a quienes calificó como una amenaza diaria para la seguridad nacional de Estados Unidos.

