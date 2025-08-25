Internacional

Guardia Costera de Estados Unidos incautó 35 toneladas de drogas en mares del Caribe

Del total del cargamento, estimado en 72.000 libras y con un valor de más de 500 millones de dólares, las autoridades reportaron que alrededor de 42.000 era cocaína.

Imagen de referencia. Getty Images

La Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que en el estado de la Florida fue incautado un cargamento 35 toneladas de estupefacientes como resultado de una operación que duró más de dos meses en los mares del Caribe y de Sudamérica.

