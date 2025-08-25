IDU adelanta procesos sancionatorios a contratista por retrasos en tramo del metro de Bogotá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

IDU adelanta procesos sancionatorios a contratista por atrasos en tramo 8 del metro de Bogotá

Bogotá

El contralor de Bogotá, Julián Ruiz, conversó con La W acerca de los retrasos en la construcción de los nueve tramos de más de 17 kilómetros del metro de la capital del país y las sanciones a los contratistas que no cumplen con los tiempos acordados.

“Desde la Contraloría estamos adelantando una auditoría a la gestión predial y a la falta de coordinación para el traslado de redes que pueden ser imputables con algún tipo de responsabilidad para funcionarios del Distrito”, dijo.

Comentó que el IDU adelanta dos procesos sancionatorios al contratista por el manejo del tráfico y la falta de personal en la obra.

“Hoy vemos con complacencia que están trabajando en la obra más de 200 personas, pero eso no sucedía hace un mes”, afirmó.

Asimismo, recordó que toda la troncal debió haberse entregado en 2025, aunque ahora será en el primer trimestre de 2027. “Esperemos así sea para que no atrase la primera línea del metro”.

