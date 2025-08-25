Jonno Davies sobre ‘Better Man’: “Robbie Williams estaba impresionado”
Jonno Davies, quien interpretó a Robbie Williams en la película ‘Better Man’, habló en La W sobre el biopic que narra su vida desde la infancia, su ascenso a la fama con ‘Take That’ y su exitosa carrera en solitario.
Robbie Williams y Jonno Davies. Foto: Mike Marsland / WireImage / Getty Images
