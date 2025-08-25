El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Medidas son para blindar, no solo al alcalde y a la gobernadora, sino a Cali”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las medidas que se han tomado en Cali, Valle del Cauca, luego del ataque con explosivos y de que se conocieran presuntos planes para atentar contra el alcalde Alejandro Éder y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

El MinDefensa aseguró que las medidas que hemos tomado con la ‘Operación Sultana’ “son para blindar, no solo al alcalde y a la gobernadora, sino a la ciudad”.

Asimismo, mencionó que este atentado, que dejó seis muertos y más de 70 heridos, se dio como una manera de “aliviar presión de los terroristas” tras las operaciones de la fuerza pública en departamentos como Nariño, Valle y Cauca.

¿Cuántos capturados hay tras el atentado?

Resaltó que, gracias a la valentía de la comunidad caleña, se logró capturar a los dos autores materiales del atentado, pero también destacó la aprehensión de a alias ‘El Mocho’, quien tuvo partición en el atentado del 10 de junio.

Refuerzo de seguridad para Cali tras el atentado

“Se determinó la ‘Operación Sultana’, que busca proteger a Cali de toda operación terrorista. Cuando uno ataca a un grupo criminal se produce un efecto globo, entonces hay que monitorear toda el área”, afirmó.

¿Qué implicación tiene el grupo Tren del Llano?

“Es algo que estamos investigando. El ataque, según información que tenemos, fue perpetrado por las disidencias de ‘Iván Mordisco’”, señaló.

¿Sacarán la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali?

Sánchez aseguró que la clave acá es neutralizar la amenaza, “es sacar a quienes afectan la seguridad, es decir, los criminales”.

¿La Inteligencia de las organizaciones están aportando información para prevenir estos hechos?

Explicó que mensualmente, en ocasiones de manera quincenal, se hace una reunión con las entidades de Inteligencia, donde participan la Dirección Nacional de Inteligencia y la Uiaf. “Cada vez que ocurre un evento se comparte la información para que podamos anticiparnos”.

Sin embargo, mencionó que, en estos casos, la clave está en la “fusión de integración” de los organismos de Inteligencia.

“También es clave la tecnología para recolectar información y se reduzca el tiempo de análisis”, agregó.

Reviva la entrevista completa con el ministro de Defensa aquí:

