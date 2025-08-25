El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No hay voluntad de paz”: gobernadora del Meta sobre crisis de orden público en el departamento

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, conversó con La W a propósito de la información que asegura que las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ presuntamente habrían obligado a la población a asistir a los Llanos del Yarí a un encuentro con el Gobierno.

Cortés aseguró que se encuentran verificando esa información, así como también se investiga quién estaría pagando la movilización y el transporte de la población civil.

Por otro lado, la gobernadora advirtió que la situación en la zona es preocupante, pues la inseguridad es creciente y no se ve la voluntad de diálogo por parte de los grupos armados.

“No hay voluntad de paz, se sigue amenazando a la población civil”, advirtió.

Gobernadora del Meta pidió al presidente Petro moderar su discurso

El pasado 7 de agosto, en diálogo con La W, la gobernadora Rafaela Cortés se pronunció acerca de su preocupación por su seguridad personal tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que las Gobernaciones del Tolima y el Meta “odian al presidente y a su Gobierno”.

La mandataria departamental aseguró que “en el Meta no odiamos, construimos”.

“Yo no tengo odio por el presidente y lo que dijo puede malinterpretarse y poner en riesgo mi vida y la de cualquier colombiano”, aseguró.

Tras este episodio, Cortés hizo un llamado urgente a la prudencia, en especial al jefe de Estado, advirtiendo el tenso clima de polarización en el país: “Hoy las redes sociales acaban con las personas. Se insulta, se agrede, se golpea. Basta con mirar lo que pasó en el Movistar Arena. Hay que bajarles el tono a los discursos”.

Además, Cortés reconoció que teme visitar municipios apartados del departamento, donde históricamente ha habido presencia de grupos armados ilegales, pues “hay gente fanática que puede creer que la gobernadora del Meta odia a la izquierda y eso puede derivar en un atentado”. Al respecto, resaltó que el presidente tiene una responsabilidad como líder nacional.

Ante posibles amenazas, Cortés indicó que ha notado una creciente agresividad en redes sociales desde que hizo un llamado a la conciliación: “Pido al Gobierno Nacional que trabaje de la mano con los gobernadores. Este país no quiere más división”.

