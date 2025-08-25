El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No le doy mucha trascendencia, parece más de imagen: Cepeda por renuncia de Uribe a prescripción

El senador y precandidato Iván Cepeda habla sobre la decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar a la prescripción de su proceso por presunta manipulación de testigos.

“No le asigno a eso una trascendencia significativa, sobre todo porque están claras las fechas y los tiempos. Me parece un poco más de imagen que de otra cosa. Siempre se da la bienvenida a cualquier gesto que implique respetar la justicia y acatarla”, afirmó.

Cepeda también aseguró que esperan que haya una “mejoría en la actitud” del expresidente Uribe, pues señaló que sienten las presiones de él y de su espectro político “contra la justicia y las víctimas”.

“Esperamos que esa nueva actitud coincida con un talante diferente”, aseveró.

No obstante, vio con buenos ojos la decisión tomada por el exmandatario de los colombianos: “bienvenida, pero sin exagerar”.

Asimismo, comentó que Álvaro Uribe quiere enviar un mensaje de estar dispuesto a que la justicia opere en sus tiempos, pero resaltó que del otro lado están las presiones.

Escuche la entrevista completa a continuación: