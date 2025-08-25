La W RadioLa W Radio

Judicial

“Queremos que la justicia falle sin afanes”: Jaime Lombana sobre renuncia de Uribe a prescripción

Jaime Lombana, abogado defensor en el caso de Álvaro Uribe Vélez, habló en La W sobre la decisión del expresidente de renunciar a la prescripción de su proceso por presunta manipulación de testigos.

Álvaro Uribe y Jaime Lombana. Fotos: (Colprensa - Mariano Vimos) / Captura de pantalla

