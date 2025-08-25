Carlos Ramón González y Ministerio de Relaciones Exteriores | Fotos: Gobierno de Colombia

Se embolatan nombramientos de funcionarios vinculados a Carlos Ramón González en Cancillería

W Radio conoció que dos abogadas que acompañaron a Carlos Ramón González en su etapa como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y director nacional de Inteligencia en la DNI, iban a ser nombradas en altos cargos de la Cancillería. Así se confirmó con información publicada en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No obstante, La W confirmó que esos nombramientos se estarían embolatando:

Mónica Andrea Avella, quien llegaba al Ministerio como asesora, ya había firmado contrato, pero le pidieron que renunciara tras la nota de este medio.

Sobre Marta Lucía Agredo, su hoja de vida ya no aparece publicada