La W RadioLa W Radio

Actualidad

Se embolatan nombramientos de funcionarios vinculados a Carlos Ramón González en Cancillería

La W conoció detalles del porqué se caería el nombramiento en la Cancillería de dos abogadas que acompañaron a Carlos Ramón González cuando fue director del Dapre.

Se embolatan nombramientos de funcionarios vinculados a Carlos Ramón González en Cancillería

Se embolatan nombramientos de funcionarios vinculados a Carlos Ramón González en Cancillería

01:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carlos Ramón González y Ministerio de Relaciones Exteriores | Fotos: Gobierno de Colombia

W Radio conoció que dos abogadas que acompañaron a Carlos Ramón González en su etapa como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y director nacional de Inteligencia en la DNI, iban a ser nombradas en altos cargos de la Cancillería. Así se confirmó con información publicada en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No obstante, La W confirmó que esos nombramientos se estarían embolatando:

  • Mónica Andrea Avella, quien llegaba al Ministerio como asesora, ya había firmado contrato, pero le pidieron que renunciara tras la nota de este medio.
  • Sobre Marta Lucía Agredo, su hoja de vida ya no aparece publicada

Se embolatan nombramientos de funcionarios vinculados a Carlos Ramón González en Cancillería

01:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad