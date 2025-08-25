Se embolatan nombramientos de funcionarios vinculados a Carlos Ramón González en Cancillería
La W conoció detalles del porqué se caería el nombramiento en la Cancillería de dos abogadas que acompañaron a Carlos Ramón González cuando fue director del Dapre.
Se embolatan nombramientos de funcionarios vinculados a Carlos Ramón González en Cancillería
01:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Carlos Ramón González y Ministerio de Relaciones Exteriores | Fotos: Gobierno de Colombia
W Radio conoció que dos abogadas que acompañaron a Carlos Ramón González en su etapa como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y director nacional de Inteligencia en la DNI, iban a ser nombradas en altos cargos de la Cancillería. Así se confirmó con información publicada en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Le puede interesar: Procuraduría inspecciona la Cancillería por irregularidades en trámites de Carlos Ramón González
No obstante, La W confirmó que esos nombramientos se estarían embolatando:
- Mónica Andrea Avella, quien llegaba al Ministerio como asesora, ya había firmado contrato, pero le pidieron que renunciara tras la nota de este medio.
- Sobre Marta Lucía Agredo, su hoja de vida ya no aparece publicada
Se embolatan nombramientos de funcionarios vinculados a Carlos Ramón González en Cancillería
01:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles