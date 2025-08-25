El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se olvida el peligro de armas nucleares: Charles Oppenheimer, nieto del ‘padre de la bomba atómica’

Charles Oppenheimer, nieto de J. Robert Oppenheimer, veterano inversor de Silicon Valley y fundador del Proyecto Oppenheimer, conversó con La W sobre su propuesta de una cumbre nuclear por la paz.

“No he visto una representación de los valores de mi abuelo que sean contados desde las versiones de la familia”, dijo sobre las películas y series que hablan del ‘padre de la bomba atómica’.

Comentó que ve como algo positivo la postura anti-armas nucleares del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues esto ayuda a disminuir el riesgo de su uso.

¿Qué tan cerca está la humanidad de sufrir un nuevo ataque nuclear?

“En el reloj del apocalipsis está disminuyendo el tiempo. Estamos en un momento muy peligroso desafortunadamente y yendo hacia la dirección incorrecta. La gente está olvidando lo peligroso que pueden ser (las armas nucleares)”, afirmó.

¿Qué hacer con Irán o Corea del Norte?

Aunque reconoció que el que Irán y Corea del Norte puedan obtener armas nucleares es un problema, recordó las palabras de su abuelo, quien abogó por las conversaciones internacionales.

De esta manera, mencionó que la única solución es “aumentar la cooperación internacional para que países (como Irán o Corea del Norte) se suscriban a los tratados y acuerdos internacionales”.