Hombre asesinó de un disparo a un perro en Pereira, al parecer, porque le ladró

Un caso de maltrato animal ha indignado a la comunidad luego de que un hombre, quien al parecer es un escolta, le quitó la vida a un perro con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Enseñanza de Pereira, detrás de la clínica Comfamiliar; los habitantes del sector habían acogido a un perro que llegó al barrio meses atrás, una historia que el concejal de Pereira, Héctor Hernández, visibilizó en sus redes sociales, ya que él vive en el sector.

Este es el audio del vídeo del concejal, señalando la empatía que debemos tener con estos animales.

Play/Pause Héctor Hernández, concejal de Pereira 00:43 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Meses después, hay que lamentar este hecho de intolerancia por parte de un hombre que no fue capturado, teniendo en cuenta, que vive cerca de la zona y la Policía al llegar fue guiada hasta la vivienda de este hombre.

El sitio como un hecho de sangre más de la ciudad, fue acordonado y el cuerpo de Tomy fue trasladado para realizar la necropsia, ya que este hecho está constituido como maltrato animal y según la ley penal es un hecho que sanciona y puede llegar a dar cárcel.

El Concejal Hernández señaló, luego de este hecho, que ayudará en la investigación para hacer justicia por la muerte de Tomy.

De manera extraoficial, se conoció que la Fiscalía adelanta la investigación del caso y hay pruebas contundentes como el casquillo de la bala que atravesó el cuerpo del perro, la cual fue recuperada en el lugar de los hechos.