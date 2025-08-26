Abogado de Colombia Humana sobre campaña Petro: “Ponencia del CNE obedece a finalidad política”

Gustavo Petro se refirió a una declaración que hizo durante un acto de campaña en Santa Marta

En diálogo con La W, Ulises Durán, abogado de Colombia Humana ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se refirió a la radicación de la ponencia que pide sancionar la campaña del presidente Gustavo Petro de 2022 por presunta financiación prohibida y por violar los topes de ingresos y gastos.

Durán recordó que, desde el pasado 30 de julio, la dirigencia del Pacto Histórico y por lo menos cuatro magistrados del CNE han defendido que el organismo electoral ya no puede emitir sanciones administrativassobre los procesados de la investigación a la campaña de primera vuelta del presidente Gustavo Petro. El argumento es que el proceso ya caducó.

¿Qué dice la ponencia contra la campaña de Gustavo Petro en 2022?

El documento, que iniciará su discusión el próximo 27 de agosto a las 9:30 de la mañana, pide multar a Ricardo Roa por más de $5.000 millones de pesos y también sanciona a otros sujetos procesales como Lucy Aydee Mogollón, tesorera de campaña; María Lucy Soto, auditora.

En tal sentido, se concluye la presunta vulneración al límite o tope de ingresos y gastos por parte de la campaña presidencial de primera vuelta del Pacto Histórico fue por la suma de $3.709 millones, teniendo en cuenta los gastos reportados por la campaña, los no reportados y la confrontación de los mismos con los topes de gastos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras tanto, para la segunda vuelta, la violación de los topes habría sido por $1.646 millones. Según el CNE, se concluye en ambos casos tras el análisis de la información de ingresos y gastos presentada por la campaña de primera y segunda vuelta, en donde se relacionan facturas electrónicas por la prestación de servicios de transporte aéreo y de coordinación de testigos electorales.

¿Cuáles son las multas?

El CNE definió multas para cada una de las presuntas irregularidades por cada una de las vueltas de campaña.

Por la financiación prohibida por parte de personas jurídicas, la multa es por la suma de $2.252 millones; por violar los topes o límites de ingresos y gastos, por la suma de $2.447 millones.

En el caso de la segunda vuelta, por la financiación prohibida la multa es por $627 millones y por violar los límites de ingresos y gastos, por la suma de $596 millones.

