Actor que interpretó a Superman se unió al ICE, la autoridad migratoria de EE.UU: “Creo en la ley”

Actor que interpretó a Superman se unió al ICE, la autoridad migratoria: “Creo en la ley y el orden”

Dean Cain, conocido por interpretar a Superman en la serie ‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’ de la década de 1990, anunció que se unió a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El actor estadounidense pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, y expresó sus opiniones sobre la migración.

“He sido oficial durante 10 años, he prestado servicio en Virginia, Idaho, siempre he creído en la ley y en el orden. Me ha representado y he querido promover la seguridad, cuando vi la noticia de quitarle fondos a la Policía me pareció loco, había muchas personas afectadas, eso me llevó al ICE”, reveló.

Asimismo, recordó su papel de Superman, y cómo relaciona a este con su trabajo, “representa la verdad y la justicia de la forma estadounidense en la que me criaron, seguí las líneas y los valores de Superman”.

¿Superman representa a los migrantes?

En plataformas digitales se dice que el personaje de Superman representa a los migrantes, por su historia.

“Debemos ser claros, hay inmigrantes legales e ilegales, y Superman era un refugiado, las personas confunden la inmigración legal de la ilegal (…) Las protestas contra las deportaciones son ridículas, los oficiales solo siguen la ley impuesta por el Congreso”, cerró.

