ANDEG pide revisar a quiénes se dirigen los subsidios de energía en Colombia
El gremio de las empresas generadoras de energía en Colombia aseguró en La W que el 60% de las personas que reciben subsidios de energía no deberían tener este beneficio.
ANDEG pide revisar a quienes se dirigen los subsidios de energía en el país
10:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Foto: GettyImages
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (ANDEG), manifestó en La W su desacuerdo con la propuesta que prepara el Gobierno Nacional que aumentaría en un 20% las tarifas de energía a varios sectores industriales, con el propósito de ahorrar cerca de 1,2 billones de pesos para subsidiar los estratos más bajos.
“A qué sectores le paga esto, les paga a sectores como la construcción, agropecuario, el sector de comunicaciones, de minería, petróleo e industrias extractivas, y solamente está manteniendo el beneficio a las industrias manufactureras porque como dice el documento, es el único sector que es capaz de agregar valor a la economía lo que no creo que sea una explicación muy profunda”, señaló el dirigente gremial.
- Lea también: Andeg advierte que el país requiere inversiones por 40 billones para evitar un apagón en 2028
Frente a la intención de acabar con la exención de la contribución de solidaridad que tenían varias compañías desde hace 15 años, el presidente de ANDEG aseguró que el Gobierno deberá revisar bien otros temas relevantes como la destinación de los subsidios y a quienes van dirigidos.
“La solución es que los estratos 1, 2 y 3 tienen unos errores de inclusión, es decir, hay gente que no debería recibir los subsidios, y esos errores llegan al 60%”, afirmó.
El dirigente gremial también dijo que el Gobierno nunca les había hablado de aumentar las contribuciones del segmento industrial como solución al problema presupuestal, por lo que dijo que es necesario que el se busque disminuir el gasto en lugar de buscar recursos por otras vías.
- Más información: Aumentaría en 20% el precio de energía para algunas actividades económicas: ¿afecta estratos altos?
Escuche la entrevista completa en La W:
ANDEG pide revisar a quienes se dirigen los subsidios de energía en el país
10:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles