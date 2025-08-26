ANDEG pide revisar a quiénes se dirigen los subsidios de energía en Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

ANDEG pide revisar a quienes se dirigen los subsidios de energía en el país

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (ANDEG), manifestó en La W su desacuerdo con la propuesta que prepara el Gobierno Nacional que aumentaría en un 20% las tarifas de energía a varios sectores industriales, con el propósito de ahorrar cerca de 1,2 billones de pesos para subsidiar los estratos más bajos.

“A qué sectores le paga esto, les paga a sectores como la construcción, agropecuario, el sector de comunicaciones, de minería, petróleo e industrias extractivas, y solamente está manteniendo el beneficio a las industrias manufactureras porque como dice el documento, es el único sector que es capaz de agregar valor a la economía lo que no creo que sea una explicación muy profunda”, señaló el dirigente gremial.

Frente a la intención de acabar con la exención de la contribución de solidaridad que tenían varias compañías desde hace 15 años, el presidente de ANDEG aseguró que el Gobierno deberá revisar bien otros temas relevantes como la destinación de los subsidios y a quienes van dirigidos.

“La solución es que los estratos 1, 2 y 3 tienen unos errores de inclusión, es decir, hay gente que no debería recibir los subsidios, y esos errores llegan al 60%”, afirmó.

El dirigente gremial también dijo que el Gobierno nunca les había hablado de aumentar las contribuciones del segmento industrial como solución al problema presupuestal, por lo que dijo que es necesario que el se busque disminuir el gasto en lugar de buscar recursos por otras vías.

Escuche la entrevista completa en La W:

