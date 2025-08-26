División en la USO por posturas frente al fracking y cambio climático

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Subdirección Única de Oleoductos, adscrita a la dirigencia del sindicato de Ecopetrol Unión Sindical Obrera (USO), sentó su postura y se alejó de las opiniones manifestadas en días pasados por la presidencia de la unión en temas como cambio climático y fracking.

Cabe recordar que, en la Asamblea Nacional de Delegados de 2019, la USO decidió rechazar de tajo la exploración a través del fracking.

William Silgado, presidente de la Subdirección Única de Oleoductos, aseguró que el presidente de la USO, César Loza, se ha estado “tomando atribuciones” al afirmar que se debe retomar la exploración de fracking al considerar que “las reservas no dan”.

“Nosotros consideramos que eso es ir en contravía del mandato de la Asamblea Nacional de Delegados. Ese mandato no se ha cambiado, seguimos en esa postura de no al fracking”, advirtió Silgado.

Por su parte, el presidente Loza advirtió que, al interior del sindicato, la mayor parte de afiliados apoyan nuevas posturas que son responsables en materia de autosuficiencia energética y de gas, para garantizar el futuro de Ecopetrol.

“Un sindicato responsable con el país tiene que resolver (…) la autosuficiencia energética, garantizar los combustibles líquidos para mover 18 millones de vehículos. (Se tienen que) garantizar el gas y los aportes económicos a la economía del país”, advirtió Loza en diálogo con este medio.

Otras posturas como el cambio climático y los acuerdos laborales con la filial de Ecopetrol Cenit han sido otros aspectos que han estado alejando cada vez más a algunas subdirecciones de la dirigencia de la USO.

