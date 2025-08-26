Dos colombianos acusados de ser mercenarios de Ucrania en Rusia se declararon culpables

José Arón Medina y Alexander Ante | Captura de pantalla RT

Moscú

Los ciudadanos colombianos Alexander Ante y José Aron Medina Aranda se declararon culpables de participar en operaciones militares contra Rusia como parte de unidades ucranianas, informó el Tribunal Municipal de Moscú.

Según el comunicado oficial, los acusados serán procesados en virtud del artículo 359 del Código Penal sobre la participación de mercenarios en un conflicto armado, que prevé una pena de 7 a 15 años de prisión.

“El Tribunal Municipal de Moscú prorrogó su detención hasta el 26 de noviembre”, agregó.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia confirmó que los colombianos fueron detenidos en agosto de 2024.

Durante el registro, se encontraron e incautaron tarjetas bancarias, documentos y un uniforme militar con los símbolos del batallón ucraniano “Carpathian Sich”.

Uno de los detenidos también portaba una identificación militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania.