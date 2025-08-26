Benjamín Netanyahu e Iván Duque / Nicolás Maduro y Gustavo Petro | Fotos: Redes Sociales

Duque con Netanyahu y Petro con Maduro: Política exterior genera choques en el Congreso

El expresidente Iván Duque se volvió noticia al conocerse que se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, causando revuelo en torno a las opiniones sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro también fue señalado por sus relacionamientos, al defender el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Para hablar sobre el tema, pasaron por los micrófonos de La W los congresistas José Vicente Carreño, del Centro Democrático, e Imelda Daza, del Partido Comunes.

Inicialmente, Carreño aseguró que si bien hay que lamentar los hechos que se viven en Gaza, “el expresidente Duque es un ciudadano con derecho de asistir y reunirse con cualquier persona que quiera. Es algo natural, es su propia decisión y opinión, no sabemos si lo hizo en representación del país o de sí mismo”.

¿Es equivalente el relacionamiento de Duque y Netanyahu con el de Petro y Maduro?

Asimismo, Daza se refirió a la comparación del relacionamiento de Duque con Netanyahu y Petro con Maduro.

“Es inaudita la comparación, Venezuela jamás ha cometido genocidio contra algún pueblo, lo que hay es problema ideológico con Estados Unidos. Régimen es el del genocida Netanyahu, que ha masacrado al pueblo palestino, Netanyahu no merece la visita de ningún expresidente, es una ofensa a la dignidad humana, siquiera relacionarse con él”, dijo.

Agregó, además, que Estados Unidos no tiene potestad para hablar de carteles del narcotráfico si ese país es el que más consumidores tiene.

Finalmente, el representante Carreño, reflexionó sobre el mensaje que buscaba enviar Duque al reunirse con Netanyahu.

“Israel ha sido un aliado de Colombia en cooperación a nivel histórico, afectar eso nos perjudica. Yo veo la importancia de mantener relaciones bilaterales (…) Este Gobierno se ha dedicado a pelear con los países y no a mantener relaciones”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

