“Estrategia, constancia y cero contacto físico”: Modelo de OnlyFans habla sobre la plataforma

España está dentro de los 5 primeros países a nivel mundial que más contenido genera para la plataforma OnlyFans. El primero es EE.UU., con un 42,35%, seguido por Reino Unido con un 7,96%, México con un 4,35% y Canadá con un 3,99%. La famosa plataforma cuenta con más de cuatro millones de «creadores de contenido», de las que el 97% son mujeres.

Rocío Peña, modelo webcam y usuaria de OnlyFans, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su trabajo en la plataforma de contenido exclusivo.

“No creo que sea más fácil que un trabajo convencional. A parte de la exposición a la que estamos sometidos, para hacerlo bien y ganar dinero hay que tener una buena estrategia, ideas para vender, no es solo hacerse videos y publicarlos esperando que llueva el dinero, hay mucho trabajo detrás de todo lo que se muestra”, contó.

¿Cómo es el detrás de cámaras en el día a día de una modelo de OnlyFans?

Peña relató en La W qué hay detrás de las escenas explícitas que llegan al público, destacando el arduo trabajo del oficio.

“Cada persona tiene su propia rutina y su mecánica, esto para mí es como mi negocio, preparo mi habitación, reviso los mensajes que tengo pendientes en mis redes y en la plataforma, organizamos las llamadas pendientes personalizadas, chats de sexting y demás. Tengo una preparación para grabar contenido tanto para OnlyFans como para redes sociales y hay que pensarlos, porque son diferentes las mecánicas que hay que tener en cuenta”, contó.

La modelo enfatizó en que su trabajo no es la prostitución, sino que es actriz porno, “el contacto físico casi no lo tengo, grabo con quienes yo decida, no tengo contacto con desconocidos, lo máximo que hago con desconocidos es una videollamada (…) Para la prostitución debe haber contacto físico, un contacto de dinero por sexo, lo que yo estoy vendiendo es la imagen de mi cuerpo”.

Le puede interesar: La historia de Kurt Adams Rozentals, el atleta al que se le ha prohibido competir por tener OnlyFans

Finalmente, celebró el hecho de que las juventudes estén reduciendo el tabú frente al tema, recomendado a quienes quieren comenzar en el oficio que “hay que ser muy constante, no tener pudor ni temores, cuando empecé no mostraba ni siquiera los pezones, fui evolucionando a medida que me sentía cómoda”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Estrategia, constancia y cero contacto físico”: Modelo de OnlyFans habla sobre la plataforma 12:18 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo