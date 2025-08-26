El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Galán pierde sus alfiles en el Concejo de Bogotá: Varios partidos se declaran en independencia

Poco a poco, la Administración Distrital del alcalde Carlos Fernando Galán pierde el apoyo en el Concejo de Bogotá.

Los partidos: En Marcha, Alianza Verde y Liberal han dicho que se declararán en independencia ante la falta de resultados de la Alcaldía.

En los micrófonos de La W, Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, anunció que, bajo su liderazgo, la bancada del movimiento político “En Marcha” deja la coalición que ha respaldado a Galán durante su primer año y medio de gobierno, integrada también por el Nuevo Liberalismo.

“En el Concejo solo hay tres caminos: ser de gobierno y aplaudir, ser oposición y bloquear, o ser independientes y obligar a que las cosas se hagan. Yo escogí el tercero. Le debo fidelidad a los bogotanos que nos eligieron”, dijo el vicepresidente

El concejal aseguró que, sin desconocer el trabajo de Galán en algunos temas, en otros, se necesita más contundencia.

“Necesitamos que el alcalde ‘puye el burro’. Se trata de defender las causas de los colombianos y no de una pelea política”, aseveró.

Por su parte, la concejal de Bogotá por el partido Liberal, María Victoria Vargas, pidió a su bancada en el cabildo, ser claros y confirmar la intención que tienen de retirarse de la coalición de apoyo.

“(…) Estoy esperando que nos den el acta para establecer que somos independientes. No compartimos muchas de las actuaciones del Gobierno, hemos hecho debates sobre posibles hechos de corrupción en el tema de las alcaldías locales, en bomberos. Ser del gobierno era de la bancada y éramos del gobierno, yo no, pero los demás sí“.

Vargas aseguró que esto que está pasando en el Gobierno, “es un mensaje político, porque no se comparten las decisiones que está tomando el Gobierno”.

Por ahora, fuentes le confirman a La W que la Administración Distrital está atenta a la posición y a la expedición de las actas oficiales de la independencia para tomar cartas en el asunto.

