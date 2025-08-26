Magistrados del CNE pedirán que se sancione la campaña Petro: buscarán que se multe a Ricardo Roa
Se pedirá una sanción económica contra Ricardo Roa por 4.000 millones de pesos.
Entre este 26 y 27 de agosto, los magistrados investigadores de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicarán la ponencia que pide sancionar la campaña y que plantea que se violaron los topes de gastos en más de 3.500 millones de pesos.
Los magistrados concluyeron que la campaña violó los topes en más de $3.500 millones y, por eso, se pedirá una millonaria sanción económica contra Ricardo Roa.
Noticia en desarrollo...
