Actualidad

Magistrados del CNE pedirán que se sancione la campaña Petro: buscarán que se multe a Ricardo Roa

Se pedirá una sanción económica contra Ricardo Roa por 4.000 millones de pesos.

Gustavo Petro y Francia Márquez en campaña para las elecciones presidenciales de 2022 por el Pacto Histórico. Foto: Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images

Gustavo Petro y Francia Márquez en campaña para las elecciones presidenciales de 2022 por el Pacto Histórico. Foto: Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Entre este 26 y 27 de agosto, los magistrados investigadores de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicarán la ponencia que pide sancionar la campaña y que plantea que se violaron los topes de gastos en más de 3.500 millones de pesos.

Los magistrados concluyeron que la campaña violó los topes en más de $3.500 millones y, por eso, se pedirá una millonaria sanción económica contra Ricardo Roa.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad