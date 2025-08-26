Magistrados del CNE pedirán que se sancione la campaña Petro: buscarán que se multe a Ricardo Roa

Gustavo Petro y Francia Márquez en campaña para las elecciones presidenciales de 2022 por el Pacto Histórico. Foto: Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Entre este 26 y 27 de agosto, los magistrados investigadores de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicarán la ponencia que pide sancionar la campaña y que plantea que se violaron los topes de gastos en más de 3.500 millones de pesos.

Los magistrados concluyeron que la campaña violó los topes en más de $3.500 millones y, por eso, se pedirá una millonaria sanción económica contra Ricardo Roa.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo: