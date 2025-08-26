“Pondría en dificultades financiación a largo plazo”: CCI sobre redistribución de vigencias futuras
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, se refirió en La W a la preocupación del sector por el nuevo proyecto de decreto que modificará la distribución de las vigencias futuras.
“Pondría en dificultades financiación a largo plazo”: CCI sobre redistribución de vigencias futuras
13:38
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia. Foto: Getty Images.
Escuche esta entrevista en La W:
“Pondría en dificultades financiación a largo plazo”: CCI sobre redistribución de vigencias futuras
13:38
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles