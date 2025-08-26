“Tenemos un Gobierno que apoya a Hamás y se asocia con el antisemitismo”: expresidente Iván Duque

El expresidente Iván Duque habló con La W luego de su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y aseguró que Colombia necesita la llegada de un nuevo gobierno que tenga respeto por Israel. Además, aseguró que la administración de Gustavo Petro “apoya a Hamás y se asocia con el antisemitismo”.

¿Qué debe cambiar a futuro para mejorar las relaciones entre Colombia e Israel?

“Tenemos, lamentablemente, un Gobierno que apoya a Hamás y se asocia con el antisemitismo. Desde que ese tipo de cosas existía, no puede haber una relación confiable. Necesitamos rápidamente que llegue a Colombia un nuevo gobierno que tenga sentido de respeto por las relaciones internacionales y por Israel", afirmó.

¿Cuál es la razón de la visita de Iván Duque a Israel?

Duque comentó que tiene un recuero “muy especial” de su trabajo como presidente con el gobierno de Israel, recordando varios acuerdos comerciales y políticos a los que llegaron.

“Trabajé con el primero ministro Netanyahu y con Naftali Bennett. Logramos sacar un Tratado de Libre Comercio, la apertura de la Oficina de Innovación de Colombia en Jerusalén y avanzar en la lucha contra el terrorismo porque logramos que a nivel hemisferio se denominara a Hamás y Hezbolá como grupos terroristas, tres promesas que le hice a la comunidad judía de colombiana”, señaló.

“Aparte de eso, también hay un vínculo de solidaridad y de afecto muy grande”, añadió.

Además de su encuentro con Netanyahu, el exmandatario comentó que su presencia se dio para “estrechar los lazos entre la Fundación Innovación para el Desarrollo y esta organización, que es un ejemplo de humanismo y transformación social”.