El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Briceño cuestionó uso de camioneta de vicepresidenta para llevar material de construcción

Quiero empezar con un mensaje de solidaridad y de exigencia: Nuestros soldados secuestrados deben volver a casa. No hay justificación, no hay excusa, no hay cálculo político que valga cuando los héroes de la patria están en cautiverio.

Desde aquí exigimos que el Ministro de Defensa priorice lo que de verdad importa: La vida, la libertad y la dignidad de quienes entregan todo por Colombia.

Y mientras el país reclama esa liberación inmediata, la política se mueve. Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, víctima de la violencia, decidió lanzarse como precandidato presidencial. En un acto cargado de simbolismo dijo, con firmeza: Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia ni frente a la violencia.

A sus 72 años vuelve a la arena pública con la fuerza de quien ha visto de cerca la tragedia y quiere convertirla en bandera.

En paralelo, conocimos que Daniel Quintero acaba de nombrar jefe de debate a Juan David Duque, quien es administrador de la Universidad del Rosario, magister de la Uniandes en Gestión Pública, fue su secretario privado y hasta alcalde encargado de Medellín cuando Quintero era alcalde, además, fue presidente de la junta de EPM.

Se suman también Eli Schnaider, Nicolás Peña y Alejandro Rivera, nombres que muestran cómo su campaña recoge viejos alfiles de Medellín y hasta figuras que pasaron por el equipo de Claudia López en Bogotá.

Y a esto se suma la denuncia del concejal Daniel Briceño, quien es reconocido por dejar en evidencia el despilfarro y el desgobierno: La camioneta asignada a la vicepresidenta Francia Márquez, en Cali, estaría siendo usada para transportar material de construcción para un proyecto personal.

La pregunta es directa, vicepresidenta: ¿Se están usando vehículos oficiales de protección para asuntos privados? Porque una cosa es garantizar seguridad y otra muy distinta es aprovechar esos recursos para fines particulares.

En el pacto cuando no es una congresista usándolos para trasteos, otro senador para recoger jóvenes en la Torre del Reloj, ahora se suma transporte de materiales. ¿No les alcanza el sueldo para contratar un externo y no abusar de los recursos?

Esta es la foto del carro oficial de la vicepresidenta, cargada de material de construcción:

Ampliar

Todo esto configura el ajedrez político de hoy: Soldados que esperan volver a casa, un país que clama seguridad, un padre que hereda la lucha de su hijo, campañas que se mueven con fichas ya conocidas y denuncias que ponen en entredicho la transparencia en el uso de nuestros recursos.

Lo decimos Al Oído, con la claridad de siempre: Colombia merece más que discursos, merece justicia, ya.

Escuche Al Oído en La W:

Play/Pause Al Oído: Briceño cuestionó uso de camioneta de vicepresidenta para llevar material de construcción 02:28 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo