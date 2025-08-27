Alcalde de El Retorno aseguró que los 34 soldados en Guaviare “no están secuestrados”
Jhonny Casanova, alcalde de El Retorno (Guaviare), aseguró en La W que la comunidad tiene “retenidos” a los soldados exigiendo respuestas por un civil presuntamente asesinado por el Ejército.
Alcalde de El Retorno aseguró que 34 soldados en Guaviare “no están secuestrados”
13:23
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen referencia de soldados del Ejército Nacional / Foto: GettyImages
El alcalde de El Retorno (Guaviare), Jhonny Casanova, se refirió al secuestro de 34 militares en el territorio por parte de civiles.
El mandatario aseguró en La W que lo que pasó en la zona es una retención y no un secuestro. Dijo que la comunidad está exigiendo presencia de una comisión del Gobierno por la muerte de un civil y la pérdida de un dinero.
- Lea también: “No fue una falla, ni fue una trampa”: Almirante Francisco Cubides sobre secuestro de 34 militares
“Tengo los videos en el que se ve a los militares con sus fusiles, en ningún momento los han maltratado (...) La comunidad exige respuesta de por qué se asesinó a este civil”, aseguró.
Casanova dijo que viajará a la zona donde están los soldados para ayudar a esclarecer los hechos.
Por último, reiteró que la indignación de la comunidad se da por el presunto asesinato de un civil por parte del Ejército.
Escuche la entrevista completa en La W:
Alcalde de El Retorno aseguró que 34 soldados en Guaviare “no están secuestrados”
13:23
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles