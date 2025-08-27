“Ambos se equivocaron”: Juan Manuel Santos por reunión Duque-Netanyahu y postura de Petro con Maduro
El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que “lo que hicieron (Duque y Petro) en estos días no le hace bien a Colombia.
20:05
Juan Manuel Santos. Foto archivo: Álvaro Tavera/Colprensa
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la reunión de Iván Duque con Benjamín Netanyahu y la relación del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro.
Escuche la entrevista completa con Juan Manuel Santos aquí:
