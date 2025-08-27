Angélica Lozano: Gobierno presentó “presupuesto infladísimo para que lo neguemos”; Pacto responde

Las congresistas de las comisiones económicas del Congreso, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, y la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Historio, pasaron por los micrófonos de La W. Hablaron sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 y la nueva reforma tributaria que radicará el Gobierno. Esto, en medio de la discusión que avanzan en el Congreso y las reuniones de coordinares y ponentes en el Ministerio de Hacienda.

También aprovecharon para referirse a la reunión del expresidente Iván Duque con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Lozano dijo que no compren de cómo “un expresidente de nuestro país, con toda la información, posa feliz ante una genocida. Lamentable y los tribunales del mundo lo dirán”. Por su parte,

Pizarro coincidió: “Yo creo que es sumamente desafortunado (...) todo el mundo en este momento está indignado y tenemos que hacer presión política”, dijo.

Sobre el presupuesto para el año 2026, Lozano advirtió que el Gobierno querría aprobarlo por decreto: “El monto que presenta el gobierno es inflado, elevado, incoherente (...) reconoce ingresos por $317 billones y nos dice de frente: vamos a endeudarnos por $240 billones nuevo y la Contraloría dice que eso es 55 % más de deuda”.

La senadora confirmó que el 15 de septiembre será la fecha clave para aprobar el monto: “Es tan poco probable que se pueda reducir porque el gobierno domina las comisiones económicas (...) lo sensato es bajar la deuda, parar tanta deuda cara para además dejarla guardada y sin usar”.

Por su parte, Pizarro defendió la reforma tributaria que se prepara: “Esta no sería la más alta de la historia y no busca tocarles el bolsillo a los colombianos (...) lo que busca es tocarles el bolsillo a las grandes multinacionales y poner impuestos a sectores como los juegos de azar extranjeros que hoy no pagan IVA”.

Además, negó que sea necesario recurrir a deuda: “Lo que no va a recortar el presidente es el gasto social. Si se debe recortar de algún lado, tendrá que recortarse de aquellos flujos que van al gran capital”, concluyó.

Escuche el debate completo a continuación: